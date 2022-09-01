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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак, Абаскаль и Карпин – в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в августе

 
01 Сентября 2022 • 14:52 Комментировать

Российская премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего тренера по итогам августа. В шорт-лист попали пять специалистов:

Сергей Семак («Зенит», 10 очков в августе), Гильермо Абаскаль («Спартак», 9), Владимир Федотов (ЦСКА, 7), Александр Сторожук («Краснодар, 10), Валерий Карпин («Ростов», 8).

После семи сыгранных туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет питерский «Зенит» (17 очков), который становился чемпионом в каждом из четырёх последних сезонов. Второе место занимает «Спартак» (16 очков), а третью строчку делят ЦСКА и «Краснодар» (по 14 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Краснодар Валерий Карпин Сергей Семак Владимир Федотов Александр Сторожук Гильермо Абаскаль
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