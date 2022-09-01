​Семак, Абаскаль и Карпин – в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в августе

Российская премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего тренера по итогам августа. В шорт-лист попали пять специалистов:

Сергей Семак («Зенит», 10 очков в августе), Гильермо Абаскаль («Спартак», 9), Владимир Федотов (ЦСКА, 7), Александр Сторожук («Краснодар, 10), Валерий Карпин («Ростов», 8).

После семи сыгранных туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет питерский «Зенит» (17 очков), который становился чемпионом в каждом из четырёх последних сезонов. Второе место занимает «Спартак» (16 очков), а третью строчку делят ЦСКА и «Краснодар» (по 14 очков).