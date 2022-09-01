Агент объяснил, в чём сложность в переговорах «Спартака» по Фернандесу

До закрытия летнего трансферного окна «Спартак» может усилиться Паоло Фернандесом – 24-летним атакующим полузащитником, представляющим греческий «Волос». Агент Альберт Ботинес, который работает с футболистом, рассказал о сложностях в переговорном процессе.

«Со стороны «Волоса» всё сложно - клуб не хочет снизить ценник. Они хотят получить 1,5 млн евро плюс проценты и никак не согласны на меньшее», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Паоло Фернандеса в 600 тысяч евро. В своё время этот футболист занимался в академии «Манчестер Сити».

«Спартак» в настоящий момент готовится к битве двух столиц с «Зенитом», которая пройдёт в воскресенье, 4 сентября.