Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал анонсированный приход Спартака Гогниева на пост главного тренера «Химок».

- Я очень рад, что Гогниев наконец возглавит команду Премьер-лиги. Я был удивлен, почему ему столько времени не предлагали варианты трудоустройства в РПЛ. Или, возможно, такие варианты были, но он сам с ними не соглашался. Немножко, конечно, беспокоит, что руководство «Химок» принимает несколько нелогичные и необдуманные решения. Гогниеву нужно дать время, чтобы он выстроил команду и создал боеспособный коллектив. Мы знаем, что в «Алании» ребята бились не только на себя, но и за тренера, у них был самый сплочённый коллектив в Первой лиге. Я думаю, у Гогниева должно получиться в «Химках», если, опять же, ему предоставят время. Руководство российских клубов не любит долго ждать, и мы снова увидели это на примере Писарева: тренер провёл три-четыре игры, результат не устроил – и до свидания. Гогниев – это другой случай. Он способен построить очень неплохую команду, тем более футболисты в «Химках» хорошие – те же Мирзов, Глушаков и Магомедов, который играл у Гогниева в «Алании» и который, я думаю, теперь окажет ему поддержку и помощь на первых порах. Очень интересно будет посмотреть на работу Гогниева в Премьер-лиге. Я думаю, он один из самых перспективных тренеров в российском футболе.