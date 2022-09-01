Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал анонсированное назначение главным тренером подмосковных «Химок» Спартака Гогниева.

- Вообще ситуация с тренерами в «Химках» в последнее время странно выглядит. Не до конца ясно увольнение Юрана. Команда вроде нормально двигалась по турнирной дистанции, но он со скандалом ушёл из клуба. Потом назначили Писарева, который проработал всего четыре матча, хотя, по идее, ему должны были дать больше времени. Со стороны это выглядит так, будто руководство мечется.

«Алания» с Гогниевым выглядела в Первой лиге достаточно интересно. У неё был свой почерк, рисунок и стиль. Сам Гогниев обладает харизмой. Наверняка он постарается перенести всё это на новый коллектив. У него нет опыта работы в Премьер-лиге? Опыт незаменим, но это дело наживное, всё равно надо когда-то начинать.

Да, будут сложности, многое зависит от самого Гогниева и его помощников. Также руководству клуба надо проявить выдержку и дать время новому тренерскому штабу. С Гогниевым в Премьер-лиге станет интереснее в плане интервью? Ну да, это отдельная тема (смеётся).