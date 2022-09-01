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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин отреагировал на возможный срыв трансфера Захаряна в «Челси»

 
01 Сентября 2022 • 10:33 Комментировать

Легенда российского тренерского цеха Юрий Сёмин высказался относительно возможного срыва трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Плохо, если трансфер сорвется. Такой шанс выпадает не каждый день. Футболисты должны стремиться в лучшие чемпионаты. Но у Арсена в любом случае большое будущее», - приводятся слова специалиста на страницах Sport24.

Ранее сообщалось, что руководство «пенсионеров» готово заплатить за 19-летнего воспитанника «бело-голубых» 15 миллионов евро. Но трансфер тормозит футбольная ассоциация Англии и проблемы с финансовым переводом из банка Barclays.

В нынешнем сезоне чемпионата России Захарян сыграл шесть поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Юрий Сёмин Арсен Захарян
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