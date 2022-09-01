Рамирес высказался о своём будущем в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес пообщался с корреспондентом «Спорт-экспресса» относительно своей карьеры в российском коллективе.

«Остаюсь ли в «Краснодаре»? Конечно, чувствую себя прекрасно в команде. Продолжаю играть за клуб в этом сезоне!», - передает слова футболиста источник.

28-летний фланговый защитник выступает за краснодарский коллектив с января 2017 года. Его действующее трудовое соглашение с «быками» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Кристиан провел шесть матчей, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.