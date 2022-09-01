Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рамирес высказался о своём будущем в «Краснодаре»

 
01 Сентября 2022 • 09:36 Комментировать

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес пообщался с корреспондентом «Спорт-экспресса» относительно своей карьеры в российском коллективе.

«Остаюсь ли в «Краснодаре»? Конечно, чувствую себя прекрасно в команде. Продолжаю играть за клуб в этом сезоне!», - передает слова футболиста источник.

28-летний фланговый защитник выступает за краснодарский коллектив с января 2017 года. Его действующее трудовое соглашение с «быками» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Кристиан провел шесть матчей, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
10:38 · Россия. Премьер-лига
Сперцян прокомментировал решение тренера оставить его на скамейке запасных в матче с «Химками»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на возможный срыв трансфера Захаряна в «Челси»
10:25 · Кубок России
Зайнутдинов рассказал, как в ЦСКА отреагировали на гол Гайча
10:20 · Россия. Премьер-лига
Погиб глава совета директоров «Лукойла» Маганов
10:11 · Кубок России
Зделар подвёл итоги матча с «Торпедо»
10:04 · Кубок России
Жена Карпина - о матче «Ростова» в Кубке России: «Полный стадион - бесценен!» 1
09:58 · Россия. Премьер-лига
Зделар высказался о борьбе ЦСКА за чемпионский титул
09:52 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о настрое «Зенита» на матч со «Спартаком»
09:44 · Кубок России
Агкацев высказался о победе «Краснодара» над «Химками»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Рамирес высказался о своём будущем в «Краснодаре»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил шансы Клаудиньо сыграть со «Спартаком»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Литвинов сравнил Промеса и Клаудиньо
09:13 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Торпедо» Ле Таллек объяснил, почему вернулся в Россию
09:08 · Россия. Премьер-лига
Известны детали контракта Гогниева с «Химками»
08:26 · Кубок России
Семак вышел на третье место по победам в «Зените», обогнав Спаллетти
Все новости
Рекомендуем