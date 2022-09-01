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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Торпедо» Ле Таллек объяснил, почему вернулся в Россию

 
01 Сентября 2022 • 09:13 Комментировать

Новоиспеченный нападающий московского «Торпедо» Дамьен Ле Таллек высказался относительно своего возвращения в Российскую премьер-лигу.

«Моя семья здесь. Я часто приезжаю в Москву в праздники и выходные. Так что я всегда здесь. Поэтому я и вернулся», - приводятся слова французского нападающего на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Дамьен присоединился к «автозаводцам» 30 августа.

С 2014 по 2016 год нападающий отметился выступлениями за саранскую «Мордовию». В прошлом сезоне Ле Таллек играл за греческий АЕК. Он провел 30 поединков и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дамьен Ле Таллек
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