Известны детали контракта Гогниева с «Химками»

Экс-наставник владикавказской «Алании» Спартак Гогниев может стать новым главным тренером подмосковных «Химок», объявивших об отставке Николая Писарева.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», специалист вскоре заключит с представителем Премьер-лиги однолетний трудовой договор, который будет предусматривать опцию пролонгации сотрудничества еще на один сезон. Официально о назначении Гогниева должны объявить сегодня, 1 сентября.

После семи туров «Химки» с семью баллами занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет против «Оренбурга» 3 сентября.