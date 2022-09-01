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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известны детали контракта Гогниева с «Химками»

 
01 Сентября 2022 • 09:08 Комментировать

Экс-наставник владикавказской «Алании» Спартак Гогниев может стать новым главным тренером подмосковных «Химок», объявивших об отставке Николая Писарева.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», специалист вскоре заключит с представителем Премьер-лиги однолетний трудовой договор, который будет предусматривать опцию пролонгации сотрудничества еще на один сезон. Официально о назначении Гогниева должны объявить сегодня, 1 сентября.

После семи туров «Химки» с семью баллами занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет против «Оренбурга» 3 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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