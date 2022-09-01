Сперцян хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий Эдуард Сперцян, который защищает цвета «Краснодара», заявил о своих намерениях побороться за звание лучшего бомбардира сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги.

«Хочется стать лучшим бомбардиром. Всегда хочется больше забивать, но главное, чтобы это желание не вредило команде. Надо работать на нее и забивать самому, когда надо», - передают слова футболиста «Известия».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 22-летний Сперцян принял участие в семи поединках, отметившись шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

За краснодарский коллектив Эдуард выступает с лета прошлого года. Его трудовое соглашение с «быками» рассчитано до середины 2026 года.