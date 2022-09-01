Булыкин считает, что если у Кокорина не получится в «Арисе», то придётся заканчивать карьеру

Бывший форвард московского «Локомотива» и российской сборной Дмитрий Булыкин считает, что трансфер Кокорина в кипрский «Арис» - это последний шанс что-то показать на поле, и, если ничего не получится, то ему надо будет заканчивать карьеру.

Булыкин надеется, что у Кокорина еще получится вернуться в Италию, где он выступал доселе в составе «Фиорентине».

- Если он сделает небольшой шаг назад, возьмется за себя, то может сделать два шага вперед. Кокорину надо попробовать вернуться в Италию и доказать, что он достойный футболист. В первую очередь, ему нужно сейчас доказать в новом клубе, - цитирует Булыкина издание «Спорт день за днем».