​Захарян не перейдёт в «Челси» - известна причина

Арсен Захарян как минимум до зимнего трансферного окна будет игроком «Динамо». Талантливого 19-летнего хавбека хотел заполучить «Челси», но сделка срывается. Причина банальна – лондонцы не могут оплатить трансфер Захаряна. Дело не в финансовых проблемах, а в санкциях, с которыми столкнулась Россия – любые попытки осуществить оплату со стороны «Челси» будут блокироваться, пишет Evening Standard.

Таким образом, Арсену Захаряну нужно сосредоточиться на выступлениях за «Динамо». В среду команда сыграет в гостях у «Ростова» в первом туре группового этапа Фонбет Кубка России. Захарян выведет команду на игру с капитанской повязкой.