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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Форвард ЦСКА Гайч дал указание агентам эксклюзив

 
31 Августа 2022 • 18:56 Комментировать

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» от источников, близких к Адольфо Гайчу, представители ЦСКА и форварда искали для него варианты аренды. У московского клуба были конкретные предложения по Гайчу, но футболист попросил приостановить работу по этим вариантам. Он хочет остаться в ЦСКА во многом после разговора с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Гайчу нравится работа с новым тренерским штабом, и он надеется проявить себя.

В среду ЦСКА обыграл «Торпедо» в стартовом туре группового этапа Фонбет Кубка России. Один из двух голов московской команды на свой счёт записал как раз Адольфо Гайч.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч Трансферы футбола - лето 2022
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