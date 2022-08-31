Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» от источников, близких к Адольфо Гайчу, представители ЦСКА и форварда искали для него варианты аренды. У московского клуба были конкретные предложения по Гайчу, но футболист попросил приостановить работу по этим вариантам. Он хочет остаться в ЦСКА во многом после разговора с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Гайчу нравится работа с новым тренерским штабом, и он надеется проявить себя.

В среду ЦСКА обыграл «Торпедо» в стартовом туре группового этапа Фонбет Кубка России. Один из двух голов московской команды на свой счёт записал как раз Адольфо Гайч.