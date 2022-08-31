​«Динамо» может подписать израильского защитника

В ближайшее время состав «Динамо» может пополнить капитан сборной Израиля Эли Даса. Как сообщает местный One, московский клуб в настоящее время ведёт переговоры по 29-летнему правому защитнику.

Эли Даса может достаться «Динамо» бесплатно – футболист оказался в статусе свободного агента после ухода из «Витесса». За три года в голландском клубе защитник провёл 90 матчей, в которых забил один гол и отдал 20 голевых передач.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эли Даса в 2 миллиона евро.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в субботу, 3 сентября. Команда Славиши Йокановича будет играть против «Урала».