​Гогниев может принять «Химки»

«Химки» неудачно выступают под руководством Николая Писарева, и в клубе уже подумывают о возможной смене тренера, хотя он работает только три недели. Согласно данным «Спорт-Экспресса», принять «Химки» в обозримом будущем может Спартак Гогниев. 41-летний специалист был замечен на стадионе перед кубковым матчем команды против «Краснодара».

Спартак Гогниев в настоящий момент не имеет клуба. По завершению прошлого сезона он покинул тренерское кресло в «Алании».

Следить за матчем Фонбет Кубка России между «Химками» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.