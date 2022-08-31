​ЭСК не нашла ошибок судьи против «Динамо» в матче с «Пари НН»

На прошлых выходных «Динамо» упустило победу в гостях у «Пари НН» - ничья 2:2. Московский клуб после игры обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза. По этому обращению были рассмотрены два момента, и ошибок Яна Бобровского против «динамовцев» выявлено не было.

ЭСК решила, что Бобровский правильно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в начале второго тайма. Контакт между Майга и Макаровым не тянул на нарушение, поскольку в нём не было интенсивности, и «динамовец» явно преувеличил его последствия. Таково объяснение комиссии.

Что касается ситуации с удалением Роберто Фернандеса, то комиссия поддержала решение о вынесении защитнику «Динамо» второй жёлтой карточки. ЭСК указывает на срыв атаки, учитывая свободную зону и расположение игроков «Пари НН».