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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Ростова» в игре с ЦСКА

 
31 Августа 2022 • 17:23 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза были опубликованы итоги последнего заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК). Среди прочего, был разобран момент, случившийся в первом тайме матча «Ростов» - ЦСКА (ничья 0:0). Тогда арбитр не назначил пенальти после контакта Фёдора Чалова и Данилы Глебова в штрафной площади ростовчан.

Комиссия поддержала решения Виталия Мешкова, не назначившего пенальти. ЭСК подчёркивает, что в действиях Глебова не было безрассудства. Игрок «Ростова» в правильной манере двигал ногу снизу вверх к мячу, по которому бил нападающий. Члены ЭСК единогласно сочли контакт между футболистами игровым, поскольку он был совершён по инерции.

Отмечается, что ВАР правильно не стал вмешиваться в эпизод, поскольку не было признаков очевидной ошибки судьи в поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Фёдор Чалов Данила Глебов
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