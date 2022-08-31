​ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Ростова» в игре с ЦСКА

На официальном сайте Российского футбольного союза были опубликованы итоги последнего заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК). Среди прочего, был разобран момент, случившийся в первом тайме матча «Ростов» - ЦСКА (ничья 0:0). Тогда арбитр не назначил пенальти после контакта Фёдора Чалова и Данилы Глебова в штрафной площади ростовчан.

Комиссия поддержала решения Виталия Мешкова, не назначившего пенальти. ЭСК подчёркивает, что в действиях Глебова не было безрассудства. Игрок «Ростова» в правильной манере двигал ногу снизу вверх к мячу, по которому бил нападающий. Члены ЭСК единогласно сочли контакт между футболистами игровым, поскольку он был совершён по инерции.

Отмечается, что ВАР правильно не стал вмешиваться в эпизод, поскольку не было признаков очевидной ошибки судьи в поле.