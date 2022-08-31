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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тихонов верит в то, что «Спартак» может стать чемпионом

 
31 Августа 2022 • 16:59 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов верит в то, что команда может стать чемпионом России в этом сезоне. В своих оценках Тихонов опирается на тот футбол, который «красно-белые» показывали в семи стартовых турах Премьер-лиги.

«В данный момент «Спартак» показывает ту игру, которая может претендовать на соперничество с игрой «Зенита» и ЦСКА. Давайте посмотрим, что будет дальше», - высказался Тихонов, чьи слова приводит sport24.

Тихонов напомнил, что в Массимо Карреру в своё время тоже никто не верил, как перед этим сезоном никто не верил в Гильермо Абаскаля.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017, когда тренерское кресло занимал Массимо Каррера.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов
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