​Тихонов верит в то, что «Спартак» может стать чемпионом

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов верит в то, что команда может стать чемпионом России в этом сезоне. В своих оценках Тихонов опирается на тот футбол, который «красно-белые» показывали в семи стартовых турах Премьер-лиги.

«В данный момент «Спартак» показывает ту игру, которая может претендовать на соперничество с игрой «Зенита» и ЦСКА. Давайте посмотрим, что будет дальше», - высказался Тихонов, чьи слова приводит sport24.

Тихонов напомнил, что в Массимо Карреру в своё время тоже никто не верил, как перед этим сезоном никто не верил в Гильермо Абаскаля.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017, когда тренерское кресло занимал Массимо Каррера.