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В пресс-службе «Пафоса» рассказали про ситуацию с Черышевым эксклюзив

 
31 Августа 2022 • 15:46 Комментировать

В пресс-службе «Пафоса» отреагировали на слухи о возможном переходе экс-нападающего «Валенсии» Дениса Черышева. Представитель кипрского клуба дал эксклюзивное интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Если честно, нам не сообщали ничего про него, касаемо наших трансферов. Нам не давали задачу готовиться к его переходу, так что не могу ничего сказать по договорённости с Денисом. Если мы получим запрос от нашего спортивного директора, то мы выпустим пресс-релиз, но говорю честно, про Черышева мы не слышали», – заявили в пресс-службе «Пафоса»

Ранее журналист Host Capital Sport Алан Мур сообщил, что Черышев близок к согласованию контракта с «Пафосом». По сведениям источника, новый главный тренер команды Хеннинг Берг высоко оценивает 31-летнего россиянина. Ранее сообщалось, что к Черышеву проявляет интерес «Венеция».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Пафос Трансферы футбола - лето 2022
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