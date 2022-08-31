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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хавбек «Крыльев Советов» Ежов отреагировал на слухи о «Спартаке»

 
31 Августа 2022 • 14:32 Комментировать

В последнее время пресса активно сватает Романа Ежова в «Спартак». Полузащитник «Крыльев Советов» дал комментарий на этот счёт.

«Кто-то что-то сказал - и это разлетелось. Нет смысла обращать на это внимание», - высказался Ежов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Также Роман Ежов прокомментировал слухи о том, что «Спартак» направлял в «Крылья Советов» предложение по его трансферу.

«Я не знаю. До меня ничего не доходило. Поэтому ничего не могу вам сказать: правда это или нет», - высказался 24-летний футболист.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Романа Ежова в 1,5 миллиона евро. В шести матчах РПЛ текущего сезона Ежов забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Роман Ежов Трансферы футбола - лето 2022
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