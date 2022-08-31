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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал об интересе итальянских клубов к Дивееву

 
31 Августа 2022 • 12:07 Комментировать

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе итальянских клубов к «армейцу».

В разговоре с журналистом Metaratings.ru Ерёмин заявил, что предметный интерес к 22-летнему россиянину проявляла «Болонья». Также были переговоры с «Наполи», однако они завершились на ранней стадии.

Дивеев выступает за москвичей с июля 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Трансферная стоимость Игоря оценивается в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги защитник сыграл семь матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев Трансферы футбола - лето 2022
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