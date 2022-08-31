Бальде назвал свою цель в «Спартаке»

Сенегальский нападающий Кейта Бальде, присоединившийся к московскому «Спартаку» этим летом, поведал о своих целях в российском клубе.

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» африканский форвард заявил, что планирует забить минимум 15 голов в нынешнем сезоне. Также Бальде намерен поразить ворота петербургского «Зенита».

О трансфере Кейта было объявлено 26 августа. «Красно-белые» заключили с ним контракт до середины 2025 года.

В минувшем сезоне сенегалец выступал в чемпионате Италии за «Кальяри». Форвард принял участие в 26 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.