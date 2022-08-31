Бакаев мог перейти в турецкий гранд

Полузащитник Зелимхан Бакаев, присоединившийся к петербургскому «Зениту» этим летом, мог продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом рассказал футбольный агент Малик Арутюнов.

В разговоре с корреспондентом Sport24 агент заявил, что предлагал услуги российского игрока стамбульскому «Бешикташу». Однако после нескольких дней раздумий турецкая сторона ответила отказом.

Напомним, что Зелимхан покинул этим летом московский «Спартак» в статусе свободного агента. Бакаев перебрался в «Зенит» в начале июля, заключив долгосрочный трудовой договор до середины 2025 года.