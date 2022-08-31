Капелло: «Захарян может повторить успех Аршавина»

Итальянский футбольный специалист Фабио Капелло отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Захарян - молодой и талантливый футболист. Интерес к нему со стороны «Челси» и понятен. Сможет ли он повторить историю Аршавина? Вполне возможно», - передает слова итальянца «РБК-Спорт».

Арсен является воспитанником академии «Динамо». За первую команду «бело-голубых» полузащитник провел 52 поединка, в которых отметился 13 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов купить Захаряна за 15 миллионов евро.