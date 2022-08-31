Джикия отреагировал на уход Кофрие

Защитник и капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на уход бельгийца Максимилиано Кофрие. 25-летний футболист на правах аренды перебрался во французский «Клермон».

«Жалко ли мне, что ушел Кофрие? Очень», - передает слова Георгия «Спорт-экспресс».

Напомним, что Кофрие будет выступать за французскую команду на правах аренды. Срок действия соглашения рассчитан до лета 2023 года.

Максимилиано перешел в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена» летом прошлого года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор.