В «Динамо» оценили трансфер Маричаля

Заместитель гендиректора столичного «Динамо» Желько Бувач высказался о трансфере уругвайского защитника Николаса Маричаля.

«Николас - молодой футболист с опытом игры в Кубке Либертадорес. У него большой потенциал. Мы уверены, что для нас это качественное усиление», - передает слова функционера клубная пресс-служба.

Маричаль заключил с «бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2027 года. За московскую команду защитник будет выступать под 18-м номером.

По итогам семи туров чемпионата России «Динамо» набрало 13 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.