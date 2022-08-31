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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клуб Серии А хочет подписать нападающего «Спартака»

 
31 Августа 2022 • 07:06 Комментировать

У нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, не попадающего в стартовый состав «народной команды», появился вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Согласно сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, заполучить ямайского форварда в свои ряды хочет «Салернитана». Представитель Серии А рассматривает Николсона в качестве одного из кандидатов. Также в шорт-лист клуба входят украинец Артём Довбик и поляк Кшиштоф Пёнтек. Один из перечисленных игрок пополнит ряды «Салернитаны» в текущее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Николсон провел пять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Салернитана Трансферы футбола - лето 2022 Шамар Николсон
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