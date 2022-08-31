Игрок «Спартака» Кофрие высказался о переходе во французский клуб

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, перешедший на правах аренды во французский «Клермон», высказался относительно своего трансфера.

«Я очень рад присоединиться к «Клермону». Мне хотелось найти клуб, который действительно был бы заинтересован в моих услугах. Руководство и тренерский штаб убедили меня, поэтому я здесь.

Лига 1 – интересный турнир. Мне нравятся новые вызовы. Хочу помочь команде достичь поставленных целей», - передает слова Кофрие клубная пресс-служба.

Кофрие подписал с «Клермоном» соглашение до конца сезона-2022/2023.