«Спортинг» опередил «Краснодар» в борьбе за бразильского вингера

Атакующий полузащитник «Эшторила» Артур Гомес отказался от варианта продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Заинтересованность в услугах бразильского вингера проявлял «Краснодар».

Гомес решил остаться в португальском чемпионате, рапортует в социальных сетях инсайдер Педро Сепулведа. Игрок продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге». «Львы» заплатят за трансфер Артура порядка четырех миллионов евро. Контракт между сторонами будет рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 28 матчах Примейры, отметившись двумя забитыми мячами.