Широков: «Когда выходит Сергеев, у «Зенита» минус один игрок»

Известный в прошлом футболист Роман Широков, который имеет опыт выступлений за сборную России и ряд топ-клубов Премьер-лиги, подверг критике нападающего петербургского «Зенита» Ивана Сергеева.

«Сергеев забил «Торпедо», но когда он выходит, у «Зенита» минус один игрок. Не создаёт глубины атаки, не открывается. Он обедняет игру команды», - приводит слова Романа «РБ Спорт».

Сергеев перешел в стан «сине-бело-голубых» из самарских «Крыльев Советов». В составе команды Сергея Семака форвард провел 22 поединка во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи.