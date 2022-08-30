Колосков раскритиковал слова депутата Терюшкова о Захаряне

Вслед за Валерием Карпиным слова депутата Госдумы Романа Терюшкова о возможном трансфере Арсена Захаряна в «Челси» раскритиковал и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Напомним, что Терюшков намекнул на то, что после перехода Захарян может получить ярлык «предателя». Колосков считает некорректной подобную постановку вопроса.

- Так и напишите, что я глупости не комментирую. Вот и весь мой ответ. Я не хочу даже дальше в эту тему вникать. Это глупость несусветная, которую я комментировать не собираюсь, - цитирует Вячеслава Колоскова «Спорт день за днем».