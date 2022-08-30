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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Торпедо» объявило о трансфере ле Таллека официально

 
30 Августа 2022 • 20:05 Комментировать

«Торпедо» объявило о пополнении в своём составе. Московский клуб заполучил 32-летнего полузащитника Дамьена ле Таллека, подписав с ним контракт.

Стоит сказать, что ле Таллек имеет российский паспорт. В своей карьере он выступал за «Ренн», «Боруссию» (Дортмунд), «Нант», «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду», «Монпелье» и АЕК (Афины).

За «Торпедо» Дамьен ле Таллек будет играть под номером 21.

Отметим, что «Торпедо» после семи сыгранных туров располагается в нижней части турнирной таблицы чемпионата России. Команда смогла раздобыть только один зачётный балл.

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 31 августа – против ЦСКА в Фонбет Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дамьен Ле Таллек Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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