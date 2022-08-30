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​«Спартак» близок к покупке полузащитника из Испании слухи

 
30 Августа 2022 • 19:54 Комментировать

«Спартак» ещё не завершил свою летнюю трансферную кампанию. В ближайшее время московский клуб может подписать испанского атакующего полузащитника Паоло Фернандеса. Согласно информации BN Sports, «Спартак» дал добро на оплату 1,5 миллиона евро – именно столько требовал греческий «Волос», цвета которого Фернандес защищает с прошлого лета.

Стоит сказать, что Паоло Фернандес в своё время занимался в академии английского «Манчестер Сити». На взрослом же уровне полузащитник выступал за клубы «НАК Бреда», «Перуджа», «Кастельон» и «Волос».

Паоло Фернандесу в августе исполнилось 24 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Волос Трансферы футбола - лето 2022 Паоло Фернандес
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