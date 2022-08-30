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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Маккаби» не отпустил Глуха в «Зенит»

 
30 Августа 2022 • 18:21 Комментировать

В последние недели СМИ связывали питерский «Зенит» с талантливым 18-летним полузащитником Оскаром Глухом, выступающим за «Маккаби» из Тель-Авива. Впрочем, трансфер израильского футболиста в стан чемпиона России не состоится. Об этом рассказал агент Шахар Гринберг, который работает с футболистом.

По словам агента, которые на своих страницах приводит «РБ Спорт», «Маккаби» не отпустил Оскара Глуха в «Зенит».

Оскар Глух всерьёз заявил о себе этим летом на юношеском чемпионате Европы. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают молодого полузащитника в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маккаби Тель-Авив Трансферы футбола - лето 2022 Оскар Глух
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