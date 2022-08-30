​В «Оренбурге» рассказали о желании перенести матч с «Зенитом»

На пресс-конференции перед кубковым матчем против «Факела» тренер «Зенита» Сергей Семак возмутился тем, что клубу не удалось договориться о переносе матча Премьер-лиги против «Оренбурга», который запланирован на 11 сентября. Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора оренбургского клуба, дал комментарий на этот счёт.

«И нас, и петербуржцев устраивало сыграть в другую дату, но было принято другое решение. Почему решили не переносить матч? Этот вопрос не к нам, а к РПЛ», - высказался Андреев, чьи слова приводятся на страницах sport24.

После семи туров чемпионата России «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице с шестью очками в активе.