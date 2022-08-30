В новом выпуске шоу «С дивана», которое выходит на YouTube, была раскрыта информация о том, как в своё время, будучи ещё футболистом, Сергей Юран получил по лицу от Филиппа Киркорова. Певец был приглашён на какое-то закрытое мероприятие, где присутствовал Юран. Футболист оскорбил Киркорова, употребив ругательное слово, которым называют людей нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого Киркоров ударил Юрана по лицу, рассказал один из участников шоу.

Напомним, что недавно Сергей Юран был уволен с должности главного тренера «Химок». В настоящий момент тренер находится без работы.