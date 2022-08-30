​Газзаев раскритиковал депутата Терюшкова за слова о Захаряне

Депутат Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», негативно воспринял возможный трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси». По мнению Терюшкова, переезд в Англию является для российского футболиста предательством в нынешних реалиях. Известный тренер Валерия Газзаев не просто не согласился с Терюшковым, а ещё и раскритиковал депутата.

Что касается высказываний депутата Терюшкова - для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе. Интересно, назовёт ли Терюшков предателями Александра Овечкина, играющего в США. Или испугается?» - высказался Газзаев, слова которого приводит sport24.

Напомним, что в настоящий момент между «Динамо» и «Челси» продолжаются переговоры по Арсену Захаряну. Трансферное окно в Англии закрывается в первый вечер осени.