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​Газзаев раскритиковал депутата Терюшкова за слова о Захаряне

 
30 Августа 2022 • 15:29 Комментировать

Депутат Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», негативно воспринял возможный трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси». По мнению Терюшкова, переезд в Англию является для российского футболиста предательством в нынешних реалиях. Известный тренер Валерия Газзаев не просто не согласился с Терюшковым, а ещё и раскритиковал депутата.

Что касается высказываний депутата Терюшкова - для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе. Интересно, назовёт ли Терюшков предателями Александра Овечкина, играющего в США. Или испугается?» - высказался Газзаев, слова которого приводит sport24.

Напомним, что в настоящий момент между «Динамо» и «Челси» продолжаются переговоры по Арсену Захаряну. Трансферное окно в Англии закрывается в первый вечер осени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Валерий Газзаев Роман Терюшков Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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