​Газзаев: «Лучшим на постсоветском пространстве был Шевченко, Захарян должен ставить задачу быть лучше»

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался по поводу будущего Арсена Захаряна. 19-летний хавбек в последние дни летнего трансферного окна может оказаться в «Челси».

По словам Газзаева, приглашение в «Челси» представляет собой признание таланта Захаряна. Экс-наставник ЦСКА считает, что Арсен должен думать о том, как стать игроком основы в лондонском клубе.

По мнению Газзаева, Захарян не должен ставить перед собой задачу стать лучше Андрея Аршавина, выступавшего в Англии за «Арсенал».

«Из всех игроков постсоветского пространства, лучшим был Андрей Шевченко. Тут двух мнений быть не может. Арсен не должен ставить перед собой задачу стать лучше Аршавина или Головина. Арсен должен быть лучше Шевченко», - высказался Газзаев, чьи слова приводит sport24.