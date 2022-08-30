​Федун хотел добиться внедрения Fan ID из-за оскорблений в адрес Заремы – Анисимов

Ведущий популярной программы «Есть тема» Антон Анисимов дал комментарий о теперь уже бывшем владельце московского «Спартака» Леониде Федуне. Судя по словам Анисимова, Федун хотел добиться внедрения в России системы с электронными паспортами болельщиков из-за оскорблений фанатов в адрес его супруги Заремы Салиховой.

«Когда на трибунах фанаты «Спартака» кричали нехорошие вещи в адрес Заремы, была неформальная встреча Федуна с VIP-болельщиками. Одна из фраз, которую приписывают Федуну: «Я добьюсь введения Fan ID, чтобы этих людей здесь не было», - слова Анисимова приводит телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на YouTube-канал «С дивана».

Напомним, что активные фанаты «Спартака» не посещают матчи – они объявили бойкот из-за Fan ID.

Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» - на прошлой неделе было объявлено о том, что теперь все 100% акций московского клуба находятся в собственности «Лукойла».