«Зенит» сообщил новые новости по Клаудиньо

Один из лидеров средней линии петербургского «Зенита» Клаудиньо возобновил занятия в общей группе «сине-бело-голубых». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале чемпиона России.

«С возвращением», - гласит публикация петербургского клуба в социальной сети.

Напомним, что бразильский легионер травмировался по ходу поединка с грозненским «Ахматом» в четвертом туре Премьер-лиги. Предполагалось, что на полное восстановление игроку понадобится четыре-пять недель.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел пять матчей за питерцев, забил один мяч и трижды ассистировал партнерам по команде.