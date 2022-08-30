В «Химках» отреагировали на новость об отставке Писарева

На днях в российской прессе появилась новость о возможной отставке Николая Писарева с поста главного тренера подмосковных «Химок». С вопросом по этому поводу к гендиректору клуба Дмитрию Ульянову обратился журналист «Спорт-экспресса».

«Писарев уйдет? Со мной об этом никто не говорил. Все покажет время и футбол. Непонятно, откуда берется информация», - ответил руководитель.

Напомним, что Писарев занял пост рулевого подмосковного коллектива 10 августа. Он сменил в команде Сергея Юрана.

Под руководством нового тренера «Химки» потерпели три подряд поражения в Премьер-лиге. После семи туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице.