Агенты пытаются успеть оформить трансфер Захаряна в «Челси»

Агентство Мино Райолы ведет работу по трансферу российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

Работа ведется в ускоренном режиме, агенты пытаются успеть оформить переход 19-летнего игрока в английский гранд до закрытия летнего трансферного окна.

В свою очередь «пенсионеры» готовы активировать опцию выкупа Захаряна за 15 миллионов евро.

Арсен – воспитанник футбольной академии «Динамо». За первую команду он выступает с прошлого года. Его трудовой договор с «бело-голубыми» рассчитан до окончания сезона-2023/2024.