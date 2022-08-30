Шелия возвращён в состав «Ахмата»

33-летний голкипер Гиорги Шелия был возвращен в состав первой команды грозненского «Ахмата» после непродолжительного нахождения в дубле. Это решение принял главный тренер коллектива Андрей Талалаев, рапортует Metaratings.ru.

Напомним, что специалист остался недоволен игрой Шелии в поединке шестого тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА. В той встрече грозненцы уступили со счетом 2:4.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Гиорги принял участие в шести поединках, в которых пропустил восемь мячей.

Ближайший матч «Ахмат» проведет против «Оренбурга» в Кубке России. Игра состоится 31 августа.