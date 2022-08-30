Ледяхов: «Уход Николсона - не проблема для «Спартака»

Экс-тренер московского «Спартак» Игорь Ледяхов поделился мнением о возможном уходе из столичного клуба ямайского нападающего Шамара Николсона.

«Шамар практически не играл. «Спартак» же много забивает, из‑за чего отсутствие в составе ямайца не так заметно. Поэтому не думаю, что уход Николсона станет проблемой», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Николсон может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Интерес к нападающему проявляет стамбульский «Галатасарай».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 25-летний нападающий провел пять матчей и не отметился голами.