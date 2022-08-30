Ледяхов: «Класс Кофрие не соответствует уровню «Спартака»

Экс-футболист столичного «Спартака» Игорь Ледяхов высказался насчет ухода защитника Максимилиано Кофрие из московского клуба. 25-летний игрок на правах аренды отправился во французский «Клермон».

«Его класс не соответствует уровню не то, что «Спартака», а российского чемпионата вообще. Поэтому переживать по этому поводу не стоит - ушел и ушел», - приводит слова Ледяхова «Матч ТВ».

Кофрие буде выступать в Лиге 1 до завершения нынешнего сезона.

Напомним, что Максимилиано перешел в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена», заключив долгосрочное трудовое соглашение.