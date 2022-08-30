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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «Кофрие - балласт для «Спартака»

 
30 Августа 2022 • 10:47 Комментировать

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на уход бельгийского защитника Максимилиано Кофрие. Футболист продолжит карьеру во французском «Клермоне».

«Он балласт для «Спартака». Как в зарплате, так и в игре. Сейчас его не ставят - поспокойнее стало. Хоть ляпов нет», - передает слова Хаджи «Матч ТВ».

25-летний центральный защитник перешел в «Клермон» на правах аренды. Срок действия трудового соглашения рассчитан до конца июня 2023 года.

После семи туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максимилиано Кофрие Александр Хаджи
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