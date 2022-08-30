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Форвард «Спартака» Николсон: «Я – запасной вариант»

 
30 Августа 2022 • 07:48 Комментировать

Ямайский форвард Шамар Николсон на фоне появившихся слухов об уходе из московского «Спартака» разместил публикацию в своих социальных сетях.

«Я усердно тренируюсь, потому что не имеют права облажаться. Сейчас мне не на кого рассчитывать. Я – запасной вариант», - гласит сообщение нападающего.

На днях в прессе появилась информация о возможном переходе Шамара в стамбульский «Галатасарай». Ожидается, что об этом трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Николсон принял участие в пяти поединках, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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