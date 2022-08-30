В ЦСКА высказались о трансфере Гайча в «Црвену Звезду»

На этой неделе появилась информация об интересе белградской «Црвены Звезды» к нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайчу. Об этом высказался представитель российского топ-клуба Кирилл Брейдо.

«Взять и хотеть взять, как говорится, две большие разницы», - говорится в сообщении Брейдо в социальных сетях.

Гайч присоединился к «армейцам» в 2020 году, но так и не смог заиграть за команду. Он уже дважды уходил в аренду – в «Беневенто» и «Уэску».

В составе ЦСКА аргентинский центрфорвард провел 21 матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с москвичами рассчитан до 2025 года.