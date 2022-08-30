В «Крыльях Советов» высказались о состоянии Пиняева

Доктор самарских «Крыльев Советов» Кюри Чачаев поделился мнением о состоянии талантливого нападающего команды Сергея Пиняева, перенесшего пневмоторакс.

«Всё нормально с ним. Слава богу, всё по плану идёт. Когда сможет играть? Решать главному тренеру, противопоказаний к играм нет», - передает слов врача «Матч ТВ».

Напомним, что 20 июля Пиняеву стало плохо во время тренировочного занятия. Игрока сразу же госпитализировали. После этого он на поле не появлялся.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Сергей провел всего одну встречу.

После семи туров самарский коллектив занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.