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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Крыльях Советов» высказались о состоянии Пиняева

 
30 Августа 2022 • 06:23 Комментировать

Доктор самарских «Крыльев Советов» Кюри Чачаев поделился мнением о состоянии талантливого нападающего команды Сергея Пиняева, перенесшего пневмоторакс.

«Всё нормально с ним. Слава богу, всё по плану идёт. Когда сможет играть? Решать главному тренеру, противопоказаний к играм нет», - передает слов врача «Матч ТВ».

Напомним, что 20 июля Пиняеву стало плохо во время тренировочного занятия. Игрока сразу же госпитализировали. После этого он на поле не появлялся.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Сергей провел всего одну встречу.

После семи туров самарский коллектив занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев
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