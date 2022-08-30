Два клуба РПЛ нацелились на полузащитника «Уфы»

Хавбек Владислав Камилов, правами на которого владеет «Уфа», попал в сферу интересов двух представителей Российской премьер-лиги. Как стало известно журналистам «Матч ТВ», подписать 27-летнего игрока хотят «Пари НН» и грозненский «Ахмат».

При этом клуб из Уфы, вылетевший в Первую лигу по итогам минувшего сезона, не планирует расставаться с полузащитником. Сам же Камилов хотел бы вернуться в элитный дивизион чемпионата России.

Владислав перешел в уфимский клуб из «СКА-Хабаровска» осенью 2020 года за 215 тысяч евро. Его действующий контракт рассчитан до середины следующего года.