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Вратари в поле. Забавы ради или безысходность?

 
30 Августа 2022 • 05:41 Комментировать

Вратари в поле. В чем необходимость? Последние минуты матча. Голкипер выходит на перехват и получает красную карточку. Замены уже сделаны, поэтому в ворота предстоит встать кому-то из полевых игроков. Подобные ситуации случаются нечасто, но случаются. В России все помнят Андрея Тихонова, который блистательно распластался на газоне после удара со штрафного в матче Кубка УЕФА с «Сикельборгом», а самым отважным поступком спасения считается подвиг Космина Моци, который стал героем серии пенальти. И если подобные истории имеют свою логику, то обратные ситуации, когда вратарь выходит играть в поле, нередко не обоснованы. Зачем голкиперу вообще играть роль полевого? Об этом поговорим в этой статье.

 

В советские годы большинство спортсменов были универсалами, играя летом в футбол, зимой в хоккей. Но зачастую даже позицию приходилось менять. Знаменитый голкипер московского «Спартака» и не менее знаменитый телекомментатор Владимир Маслаченко в своих мемуарах вспоминал, как ему приходилось играть в роли защитника в товарищеских матчах за сборную. Нечасто, всего два раза, но факт остаётся фактом. В ту пору товарищеские матчи имели значение тренировочных, поэтому официально выступления Маслаченко в роли защитника не зафиксированы.

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В отличие от Фабьена Бартеза, который на потеху азиатской публике вышел на замену в роли форварда. Большинство собравшихся на стадионе болельщиков в матче «Манчестер Юнайтед» против сборной Сингапура болели за англичан. И когда с трибун вновь потребовали выхода на поле известного французского голкипера, сэр Алекс Фергюсон решил удивить. Бартез вышел в роли нападающего, даже хотел поиграть в майке Дэвида Бекхэма, но рефери на такой шаг не пошёл. Отличиться Бартезу не позволили, но своей игрой на фланге нападения он заставил присмотреться к себе азиатские клубы.

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Быть вратарём – это призвание? Вряд ли с этим согласятся Джо Харт, Давид де Хеа и Тибо Куртуа. Все они до 12-14 лет играли в роли полевого игрока. Де Хеа, например, был лучшим бомбардиром школьной команды, Куртуа славился игрой на фланге. Однако рост и желание спасать свои ворота взяло верх, но выходить на поле в роли полевого игрока в официальных матчах названным голкиперам не приходилось. В отличие от запасного голкипера питерского «Динамо» Дениса Книги, которому пришлось выйти на поле во втором тайме матча 28-го тура против «Енисея». Финансовые проблемы питерского клуба привели к короткой скамейке запасных и необходимости дебюта Книги в роли полевого игрока.

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Выход вратаря в официальных матчах в поле – это только финансовые проблемы клуба. Ситуации, подобные описанной с Денисом Книгой, случаются даже в нашем футболе крайне редко и каждый раз неизменно по причине отсутствия запасных игроков. В контрольных же матчах подобное случается куда чаще. Всего месяц назад голкипер «Атлетико» Антонио Гомес вышел на последние четверть часа матча в контрольной встрече с «Нумансией», отметившись несколькими действиями, в частности неплохим дриблингом. Похоже, что пока на воротах Облак, Гомес сможет переквалифицироваться в полевого. Очевидно, что появление голкипера в роли полевого игрока – это весьма редкое событие, которое если и случается, то только по причине проблем с финансами у клуба и, как следствие, нехваткой игроков на скамейке запасных.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Джо Харт Давид Де Хеа Фабьен Бартез Тибо Куртуа
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